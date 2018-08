Il mestiere delle prostitute a Segesta

(ANSA) - PALERMO, 17 AGO - "Il mestiere delle puttane, dai ragionamenti di Pietro Aretino", diretto da Giovanni Anfuso, con Liliana Randi, Angelo D'Agosta, Luisa Sturiale, andrà in scena in prima nazionale, all'alba del 19 agosto, alle 5, al teatro antico di Segesta. "Sul palco ecco una stanza che ricorda un basso napoletano - spiega il regista -. È la casa, stireria di una donna che vive lì con la figlia adolescente ed il suo giovane amante. Fa la stiratrice, o la ricamatrice. Così nell'arco di una giornata, discorrendo di 'moniche, puttane e maritate', lava, stira e rammenda vesti e paramenti sacri".

Racconta la sua vita prima in convento, poi da maritata e infine da puttana. E narra "degli sconvenienti comportamenti tenuti dalle monache e delle piccanti tresche ordite dalle maritate".

Infine la donna ricorda la sapiente "arte" delle prostitute insegnandone alla figlia le astuzie e la morale. La rassegna è organizzata dal Comune di Calatafimi Segesta con il parco archeologico di Segesta e la direzione artistica di Nicasio Anzelmo