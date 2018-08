A Balestrate torna il Carnevale d'estate

(ANSA) - PALERMO, 15 AGO - Il cartellone estivo di Balestrate, nel Palermitano, dopo il festival del folklore con gruppi provenienti dall'Argentina e dall'Egitto e il ballo dei pastori, prosegue con la rassegna "Pentagrammi", dal 18 al 20 agosto, con musicisti siciliani, gruppi rock e il ritorno del Carnevale d'estate.

"Abbiamo scelto di dare spazio ai musicisti made in Sicily - dice il sindaco Vito Rizzo - per mettere in luce una realtà di grande valore che i turisti apprezzano molto. Dal 17 i Diamanti, con musiche e danze caraibiche, ogni sera avremo musica dal vivo, per arrivare al 25 agosto con Mario Incudine, attore e cantante che ha saputo coniugare la musica popolare siciliana con il rock più moderno, che si cimenta anche con incursioni nel teatro greco come lo scorso anno a Siracusa per "Le supplici", e che collabora con Biagio Antonacci".