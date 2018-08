Sindaco Catania, da Lega B abuso potere

(ANSA) - CATANIA, 14 AGO - "Non può restare impunito l'abuso di potere perpetrato ieri dalla Lega di serie B, colpevolmente ratificato dalla Figc, in spregio alle più elementari regole del diritto e del buon senso". Lo afferma il sindaco di Catania, Salvo Pogliese, sul prossimo campionato a 19 squadre, senza il ripescaggio di tre formazioni, compresa quella del capoluogo etneo. Secondo Pogliese "è necessario ripristinare al più presto la legalità gravemente violata da opachi personaggi che popolano il mondo del calcio, forse animati da interessi poco chiari, che non esitano a farlo sprofondare nel caos e ridurlo senza più alcuna credibilità". "Il Governo intervenga - aggiunge il sindaco di Catania - coi poteri di vigilanza che sono in capo all'onorevole Giancarlo Giorgetti, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri con delega allo sport, utilizzi le prerogative a lui attribuite per fare pulizia e dare un minimo di attendibilità alla gestione delle istituzioni sportive e calcistiche in particolare".