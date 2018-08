Incidente d'auto, un morto nel Trapanese

(ANSA) - PALERMO, 13 AGO - Michelangelo Giano, 28 anni, di Trapani, è morto stamani in un incidente stradale sulla provinciale che conduce a San Vito Lo Capo, all'altezza di Purgatorio (frazione di Custonaci). Il giovane, venditore ambulante di cocco, era alla guida di una Stilo quando, per cause in corso di accertamento da parte dei carabinieri, si è scontrato frontalmente con un'altra auto, i cui due occupanti sono rimasti gravemente feriti.