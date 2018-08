A Dia Catania premio Ambiente e legalità

(ANSA) - CATANIA, 12 AGO - E' stato assegnato alla Direzione investigativa antimafia (Dia) di Catania, diretta dal primo dirigente della polizia di Stato Renato Panvino, il premio nazionale 'Ambiente e legalità' di Legambiente. Il riconoscimento è stato assegnato per "l'inchiesta 'Garbage Affair'" e per "il lavoro svolto con particolare efficacia e dedizione nel contrasto alle varie forme di criminalità ambientale". La premiazione si è svolta a Ripescia (Grosseto) nell'ambito della manifestazione 'Festambiente', il festival internazionale di Legambiente dedicato all'ecologia e alla solidarietà. "Mi sento onorato e orgoglioso per questo premio - ha affermato Renato Panvino - e ringrazio Legambiente per aver voluto assegnare questo importante riconoscimento alla Dia, che condivido con gli uomini e le donne della Direzione investigativa antimafia, che rappresento, che ogni giorno si prodigano per ripristinare i valori della legalità". (ANSA).