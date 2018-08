Insulti omofobi e rapine, tre arresti

(ANSA) - PALERMO, 11 AGO - Tre malviventi sono stati arrestati stamane dalla Polizia nel Ragusano, su provvedimento del Gip, per rapine, estorsioni, lesioni gravi e violenza privata. Nell'operazione chiamata "Zona", che ha visto impegnati 30 poliziotti, in manette sono finiti Christian Gerratana, 24 anni, di Vittoria; Gaetano Velardita, 23 anni, di Comiso; Emanuele Marino, 18 anni, anche lui di Comiso.

La prima rapina risale allo scorso giugno ed è stata compiuta nell'area industriale di Vittoria, chiamata Zona (da qui il nome dell'operazione). I tre hanno aggredito, ferito e rapinato una persona che si era recata nel luogo per cercare un partner occasionale. Uno dei rapinatori si è avvicinato alla vittima e poi sono sopraggiunti due complici. Dopo la rapina hanno costretto il malcapitato a recarsi a un bancomat ad Acate per prelevare altro denaro, insultandolo con frasi omofobe. Dopo tre giorni gli indagati ne consumavano un'altra sempre nella stessa zona e con analoga modalità e gli agguati sono continuati.