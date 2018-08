Tentò di dar fuoco a moglie, arrestato

(ANSA) - MAZZARRONE (CATANIA), 9 AGO - Il 13 luglio scorso, al culmine di un litigio per una sua presunta relazione extraconiugale, a Mazzarrone (Catania) ha preso la moglie a calci e pugni e l'ha cosparsa di alcol etilico con l'intenzione di darle fuoco: esagitato e con la vista offuscata a causa dell'alcol che si era anche lui buttato addosso, non trovò due accendini che aveva, dando così alla vittima dei secondi preziosi per fuggire e rifugiarsi da vicini. La donna, che riportò lesioni guaribili in 15 giorni denunciò l'accaduto ai carabinieri, che ora hanno arrestato il marito, un 42enne di origini tunisina. I militari hanno eseguito una ordinanza cautelare per tentativo di omicidio aggravato emessa dal Gip di Caltagirone. La denuncia consentì ai militari di ricostruire la vicenda e di sequestrare il flacone di alcol etilico e i due accendini.(ANSA).