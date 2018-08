Truffa assicurazioni: fermato perito

Le organizzazioni criminali che truffavano le assicurazioni, scoperte dalla polizia a Palermo, reclutavano le vittime, a cui fratturavano arti simulando incidenti stradali, tra soggetti ai margini della società, come tossicodipendenti, gente in gravi condizioni economiche, persone con deficit mentali o affetti da dipendenza da alcol, attratti dalle promesse di facili e cospicui guadagni, poi mai corrisposti. Alle vittime venivano somministrate dosi di anestetico procurate da un'infermiera in servizio presso l'ospedale Civico di Palermo. Anche l'infermiera Antonia Conte è tra i fermati. A capo di una delle due gang sarebbe un perito assicurativo di Palermo, Michele Caltabellotta.

L'inchiesta è partita dalle indagini su un presunto sinistro. Un cittadino tunisino, Hadry Yakoub è stato trovato morto su una strada alla periferia di Palermo, a gennaio del 2017. La morte sembrava provocata da un incidente. Nel corso degli accertamenti è stato scoperto che in realtà l'uomo era morto per le fratture.