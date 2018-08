Rotta conduttura gas, traffico in tilt

(ANSA) - PALERMO, 8 AGO - Un'azienda che effettuava scavi nella zona di via Atenasio, nei pressi di viale rRegioen siciliana a Palermo, ha bucato una grossa conduttura di gas che rifornisce gran parte della città di Palermo. Per mettere in sicurezza la zona stanno intervenendo i vigili del fuoco. E' chiusa viale Regione Siciliana in entrambe le carreggiate. E' atteso l'intervento dei tecnici dell'Amg. Intanto il traffico è in tilt. Le auto sono incolonnate da via Belgio a viale Michelangelo.