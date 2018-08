Pane venduto per strada, 9 denunce

(ANSA) - PALERMO, 8 AGO - I carabinieri di San Lorenzo, a Palermo, hanno svolto un'operazione di contrastato al fenomeno della produzione di pane "senza licenza" e della vendita in cattivo stato di conservazione. Sono nove le persone denunciate tra Palermo e Monreale. Le verifiche, svolte con i Nas e i carabinieri Forestali, hanno interessato i panificatori. Nel comune di Monreale sono stati scovati due forni abusivi. I due gestori sono accusati di produzione e detenzione finalizzata alla vendita di pane in cattivo stato di conservazione. I locali e le attrezzature sono state sequestrate. Sempre nella filiera della distribuzione del pane, sono stati denunciate 7 persone che trasportavano e vendevano pane in strada, in precarie condizioni igieniche. Oltre alla denuncia sono scattate sanzioni per migliaia di euro per la violazione degli obblighi in materia di rintracciabilità e l'inottemperanza al divieto di commercializzazione su area pubblica.(ANSA).