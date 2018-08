Evita cane ed esce di strada, 2 morti

(ANSA) - PALERMO, 6 AGO - Due morti e due feriti, uno dei quali in maniera grave, sono il bilancio di un incidente stradale avvenuto a Bronte (Catania) per evitare, secondo una prima ricostruzione, di investire un cane che attraversava la strada. Le vittime sono un giovane di 29 anni ed una ragazza di 23. I feriti hanno entrambi 19 anni. Uno è stato trasportato in gravi condizioni nell'ospedale Cannizzaro di Catania. L'altro 19enne è stato ricoverato nell'ospedale di Bronte e le sue condizioni non destano preoccupazione. Sul posto sono intervenuti carabinieri, Polizia Municipale, i Vigili del fuoco e il 118. Secondo una prima ricostruzione il conducente dell'Audi 3 sulla quale viaggiavano in viale John Kennedy avrebbe perso il controllo del mezzo, che ha sbandato finendo fuori strada e capovolgendosi più volte e facendo sbalzare alcuni degli occupanti fuori dall'abitacolo.