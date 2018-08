Ddl,mappatura geni cani non sterilizzati

(ANSA) - PALERMO, 6 AGO - Mappatura genetica dei cani non sterilizzati e creazione di una Banca dati regionale del Dna canino per il controllo del randagismo in Sicilia. Ecco l'elemento attorno a cui ruota il disegno di legge per la prevenzione del randagismo presentato stamattina in sala stampa dal presidente dell'Assemblea regionale siciliana, Gianfranco Miccichè, dal consulente dell'Ars ed esperto in materia Giovanni Giacobbe Giacobbe e dal professore Giovanni Scala, giurista e costituzionalista che ha contribuito alla stesura del ddl. Un disegno di legge che, pur mantenendone i principi, rielabora la legge regionale 15 del 3 luglio 2000 sull'Istituzione dell'anagrafe canina e norme per la tutela degli animali da affezione e la prevenzione del randagismo con l'obiettivo di risolvere il problema alla radice attraverso una rivoluzione culturale. "Il disegno di legge è una novità assoluta nel settore e potrebbe diventare un esempio a livello europeo'' ha detto Miccichè.