Archeologia: nasce il parco di Segesta

(ANSA) - PALERMO, 5 AGO - Nasce in Sicilia il parco archeologico di Segesta - che avrà la sua autonomia scientifica e di ricerca, gestionale, amministrativa e finanziaria - voluto dalla giunta regionale presieduta da Nello Musumeci, che ne prevede altri 17: il prossimo sarà Pantelleria.

Dall'approvazione della legge regionale 20 del 2000, che ha previsto i Parchi archeologici, nell'Isola ne sono stati istituiti tre: Agrigento, Naxos-Taormina e Selinunte-Cave di Cusa.

"La nuova gestione dei beni culturali - dice Musumeci - inizia da qui. Tre soli parchi in diciotto anni rappresentano uno dei paradossi della Regione, che non ha dato attuazione a una buona legge che in molti ci invidiano. Segesta, con il suo teatro e il suo tempio, è uno dei simboli della Sicilia nel mondo. Il patrimonio della nostra Isola merita di essere valorizzato e restituito ai siciliani. La piena attuazione della legge consentirà di rimetterci al passo con le più moderne forme di valorizzazione e gestione dei beni culturali".