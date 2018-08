Ucciso da masso che si stacca da costone

(ANSA) - SANTA LUCIA DEL MELA (MESSINA), 4 AGO - Un allevatore di 34 anni, Salvatore Liarosa, è morto schiacciato da un masso mentre si trovava al pascolo con il suo gregge.

La tragedia è avvenuta il 3 agosto in località Armaro, a Santa Lucia del Mela (Me). Il grosso masso si è staccato da un costone e ha colpito Liarosa uccidendolo. Quando sono giunti i vigili del fuoco, avvertiti da una passante, per l'allevatore non c'era più nulla da fare.