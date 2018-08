Spaccio droga in rave party, tre arresti

(ANSA) - TRAPANI, 4 AGO - I carabinieri di Alcamo hanno arrestato Alessandro Genco, 21 anni, Santo Priolo, 30 anni, entrambi di Palerno, e Antonino Pace, 20 anni, di Paceco, per spaccio di cocaina e Mdma. I tre su ordine del gip sono stati posti ai domiciliari. Nell'operazione "In the wood" i carabinieri hanno sgominato un'organizzazione che spacciava in occasione di rave party organizzati all'interno di una struttura nel territorio trapanese. Le feste - dicono i carabinieri - durante le quali l'attività di spaccio delle sostanze stupefacenti era particolarmente frenetica, venivano pubblicizzate tramite la rete attraverso noti social network.

Gli eventi venivano pubblicizzati senza indicare precisamente il luogo dove si sarebbe tenuto il "rave", al quale gli aspiranti partecipanti venivano poi ammessi solo attraverso successivi contatti diretti e dopo che gli organizzatori ne avevano verificato l'affidabilità. Nell'operazione è stato sequestrato l'immobile denominato "Il Contadino" a Buseto Palizzolo dove si tenevano i rave.