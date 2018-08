Acquazzone a Palermo, caduto albero

(ANSA) - PALERMO, 4 AGO - Acquazzone ad agosto a Palermo e strade invase dall'acqua, automobilisti impantanati, ascensori bloccati. Disagi, tanti, per una burrasca d'acqua a Palermo. La colonnina di mercurio rimane alta, ma il sole ha lasciato spazio alle precipitazioni. E le conseguenze non si sono fatte attendere. Nella zona di piazza Indipendenza le strade si sono rapidamente trasformate in fiumi. Numerosi i cittadini rimasti impantanati in strada o bloccati in ascensore per improvvisi black out. I vigili del fuoco sono intervenuti in corso Scinà, alla Guadagna, alla Zisa, nella zona di Viale del Fante. Nel pomeriggio un'interruzione di corrente si è verificata anche all'interno del centro commerciale Forum. Un intervento si è reso necessario anche nella zona di Borgo Nuovo, per un incendio scoppiato - forse per un fulmine - sulla montagna che costeggia la cava Bordonaro. Alberi caduti a Villabate e strade franate.

Tra Villabate, Ficarazzi e Bagheria numerosi gli allagamenti.