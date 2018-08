In Sicilia mummia malata 'dita a ragno'

(ANSA) - PALERMO, 3 AGO - Scoperta in Sicilia la prima mummia con le tracce della malattia della 'dita a ragno', che rende le dita particolarmente lunghe e affusolate e della quale si ritiene soffrissero personaggi come Abramo Lincoln, Charles de Gaulle e il faraone Akhenaton. La mummia è stata scoperta nelle catacombe di Palermo dal gruppo dell'antropologo Dario Piombino-Mascali nell'ambito del progetto "Mummie siciliane" in corso da oltre 10 anni. "Dopo il caso della sindrome di Robinow rilevato nel 2010 - osserva Piombino-Mascali - questa condizione patologica aggiunge un tassello importante alle conoscenze sulle mummie siciliane". "Si tratta di uno studio di mummiologia tra i più rinomati al mondo - dice l'assessore regionale ai Beni culturali Sebastiano Tusa - che contribuisce a fornire utili dati sulla paleopatologia dei nostri antenati e ci permette di avere una visione diacronica e storicizzata della salute della popolazione della città. Può essere utile per un'anamnesi storica della popolazione odierna".