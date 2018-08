Documento opposizioni,sindaco si dimetta

(ANSA) - PALERMO, 3 AGO - Come preannunciato ieri, il M5S non potendo presentare una mozione di sfiducia (la legge lo consente dopo i primi 24 mesi), ha presentato richiesta motivata di dimissioni al sindaco Orlando, quale atto di responsabilità nei confronti della città. Il documento, senza simboli, è stato sottoposto all'intero Consiglio comunale e sottoscritto da 12 consiglieri: Concetta Amella, Alessandro Anello, Giulia Argiroffi, Marianna Caronia, Fabrizio Ferrandelli, Sabrina Figuccia, Igor Gelarda, Viviana Lo Monaco, Cesare Mattaliano, Ugo Forello, Antonino Randazzo, Mimmo Russo. "Solo Forza Italia, tra le forze di opposizione, continua a dare fiducia al sindaco.

L'auspicio è che il primo cittadino possa finalmente prendere coscienza e ammettere la gravità della situazione dei bilanci del Comune di Palermo riconoscendo le proprie responsabilità nel disastro in atto, e che possa, con un atto di amore nei confronti della città, regalarle una possibilità di riscatto e di dignità dimettendosi", si legge in una nota del M5S.