Dito in tritacarne, intervento pompieri

(ANSA) - CATANIA, 3 AGO - Stamane, poco dopo le 11.30, una squadra di Vigili del fuoco del Comando provinciale di Catania, indossati i camici sterili, è entrata in sala operatoria al Pronto Soccorso dell'Ospedale Cannizzaro di Catania per rimuovere un tritacarne nella cui imboccatura era rimasto incastrato il pollice della mano destra di un uomo di 42 anni di Mascali. A richiedere l'intervento dei pompieri in sala operatoria sono stati gli stessi medici. I vigili del fuoco hanno rimosso il tritacarne e consentito al personale sanitario di intervenire in modo appropriato sulla mano del paziente.