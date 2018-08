Rievocazione matrimonio baronale

(ANSA) - PALERMO, 2 AGO - A Petralia Soprana, nel cuore delle Madonie, uno dei "borghi più belli d'Italia", si rivivono a ferragosto storie e atmosfere del Settecento. Nel calendario degli eventi estivi il momento più spettacolare sarà la rievocazione in costumi d'epoca del matrimonio, celebrato il 15 agosto 1700, tra due rampolli della nobiltà siciliana: donna Catarina Sgadari e don Giuseppe Di Maria. Lo sposo, vestito con gli abiti da cerimonia, si avvia verso la casa della sposa che lo attende in compagnia dei genitori. Dopo l'incontro, don Giuseppe e donna Caterina si avviano verso il palazzo del Regio Governo, dove sono attesi dal notaro del Regno che li presenta al popolo festante. In corteo gli sposi si dirigono poi verso la chiesa madre, dove il matrimonio viene celebrato dall'arcivescovo di Messina. Prima e dopo il matrimonio baronale sono in programma un incontro letterario, concerti e il 26 agosto, nella frazione di Raffo, lo spettacolo di Mario Incudine "Cuntu e riCuntu Raffo Music Festival".