Nubicucùlia in scena a Segesta

(ANSA) - PALERMO, 2 AGO - Una prima nazionale al Teatro Antico di Segesta. E' lo spettacolo "Gli Uccelli - Nubicucùlia, la città impossibile" di Aristofane, diretto da Cinzia Maccagnano, in programma domani e dopodomani a Segesta e rientra nel cartellone del Calatafimi Segesta Festival, organizzato con la direzione artistica di Nicasio Anzelmo.

Protagonisti dell'opera del commediografo greco sono due ateniesi: Pisetero ed Evelpide, che di lasciare la polis per andare in cerca di un posto dove trascorrere la vita senza grattacapi, lontano dai meccanismi complicati della vita sociale e istituzionale di Atene. In un immaginario luogo tra terra e cielo, i due realizzano un sogno utopico: quello di una città che rinnovi la perduta età dell'oro, quando gli uccelli, più antichi di Crono e dei Titani, padroni del tempo, erano sovrani di una patria dolce e materna, senza leggi né violenza.