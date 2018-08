Siede su muro, precipita e muore

(ANSA) - MESSINA, 1 AGO - Un cameriere di 43 anni è morto a Messina la scorsa notte, intorno all'una e trenta, dopo essere precipitato dal muro di un sottopasso dall'altezza di 5 metri.

L'uomo aveva finito il suo turno in un locale e si era seduto sul muro quando, per motivi ancora da accertare, è caduto indietro rovinando a terra. Personale del 118 ha tentato di rianimarlo, ma non c'è stato nulla da fare. I carabinieri stanno indagando sulla vicenda.