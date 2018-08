Fuoco a sterpaglie a Palermo, paura

Una vasta area di terreno, una parte della quale privata e una parte che confina con un giardinetto pubblico comunale: tutto abbandonato all'incuria (rifiuti, sterpaglie secche, topi, insetti) in via San Michele Arcangelo e via Carlo Bergamini, al villaggio Santa Rosalia, alla periferia di Palermo. La notte scorsa, la folta vegetazione secca, che ormai da tempo ha invaso sia il terreno che il giardinetto comunale, è stata data alle fiamme, con conseguente panico dei residenti: il fuoco ha lambito le abitazioni. "Il giardinetto pubblico lo ripuliremo e lo rimetteremo a posto appena sarà definito il contratto con Reset - spiega il vice sindaco, che ha la delega di assessore alla Vivibilità, Sergio Marino - Adesso attendiamo l'insediamento del nuovo presidente della Reset che avverrà alla fine della prossima settimana e mi auguro che entro metà settembre di poter restituire ai cittadini l'area". Appare più difficile da mettere in pratica l'ipotesi di obbligare, attraverso un provvedimento amministrativo, i privati a mettere in sicurezza l'area eliminando le sterpaglie che diventano facile miccia. "E' un problema, queste situazioni vanno valutate di volta in volta - aggiunge - Infatti l'Amministrazione comunale dovrebbe anticipare dei soldi e in seguito deve recuperarli, una procedura lunga e complessa soprattutto quando i proprietari degli spazi sono più di uno".