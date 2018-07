Tour:sindaco Alpe d'Huez "Grazie,Nibali"

(ANSA) - ROMA, 31 LUG - L'immagine di Vincenzo Nibali sofferente, disteso sull'asfalto della strada che porta all'Alpe d'Huez, è stato uno dei momenti più tristi del Tour. Caduto per colpa di uno spettatore, il capitano della Bahrain-Merida ha rimediato la frattura di una vertebra e oggi verrà sottoposto a un intervento, che dovrebbe abbreviargli i tempi di recupero, permettendogli di partecipare sia alla Vuelta, sia al Mondiale su strada di Innsbruck. La vicenda di Nibali ha fatto discutere tanto, anche per via del suo ritiro, e indotto il sindaco della stazione sciistica francese, Jean-Yves Noyrey, a scrivergli una lettera: della missiva, inviata giovedì scorso, si è appreso solo adesso. "Caro Vincenzo - si legge - voglio salutarla a nome del Comune di Huez e mostrare la nostra ammirazione per il suo coraggio e per avere concluso la tappa dell'Alpe d'Huez, nonostante i forti dolori. Deploro davvero la sua caduta e ancora più il suo ritiro, spero sinceramente di rivederla nuovamente affrontare le 21 curve dell'Alpe d'Huez".