Tennis: torneo di solidarietà per Msf

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - "Diamo una mano a chi dà una mano.

Un set per Medici Senza Frontiere". Con questo slogan è stato organizzato al circolo "Country Time Club" di Palermo un Torneo di Tennis il cui ricavato sarà devoluto a Msf, l'organizzazione premio Nobel per la Pace che cura iniziative di assistenza medico umanitaria in diverse aree di crisi e in situazioni di emergenza in tutto il mondo. L'iniziativa di solidarietà, promossa da Gaetano Davì, si svolgerà dal 6 al 10 agosto sui campi del Country con la formula del doppio giallo, cioè coppie di tennisti in gara che si formano a sorteggio.

Finora hanno aderito all'iniziativa 80 tennisti (obbligatoria la tessera Fit anche non agonistica) di diversi circoli cittadini. Le iscrizioni sono ancora aperte, gli interessati possono contattare il 331 1374110.

"Con questa iniziativa Davì ha coniugato lo sport con la solidarietà, un binomio che avendo tanti punti in comune dovrebbe essere più spesso utilizzato", sottolinea Eugenia Cannada, del gruppo di Palermo di Msf.