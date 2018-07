Sequestrati 45 kg sigarette contrabbando

(ANSA) - PALERMO, 31 LUG - Gli uomini della Guardia di Finanza in due operazioni hanno sequestrato 45 Kg di sigarette di contrabbando a Palermo. Il primo intervento nel mercato di Ballarò. Nell'atrio di un palazzo vicina a una bancarella, grazie al fiuto di un cane dei baschi verdi, sono state trovati 24 kg di sigarette: il venditore di 28 anni è stato arrestato e dopo la convalida il giudice ha disposto i domiciliari. L'altro sequestro a Bagheria, in totale 20 kg: arrestato l'ambulante palermitano, in attesa di giudizio.