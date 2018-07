Volotea premia duemilionesimo passeggero

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - Volotea, la compagnia aerea low cost basata a Palermo, ha toccato quota 2 milioni di passeggeri trasportati dallo scalo siciliano. Un traguardo importante che Valeria Rebasti, commercial country manager Italy & Southeastern Europe di Volotea, e Natale Chieppa, direttore generale dell'aeroporto di Palermo, hanno festeggiato, premiando il fortunato passeggero, Dario Genovese. Dario, studente di 22 anni della Facoltà di Statistica all'università di Palermo in partenza per la Croazia con amici, è il secondo milionesimo passeggero Volotea al Falcone Borsellino e ha ricevuto un premio davvero speciale, un anno di voli gratuiti su tutte le rotte Volotea in partenza da Palermo. 'Siamo orgogliosi di festeggiare il nostro secondo milione di passeggeri trasportati a Palermo - ha commentato Rebasti - Abbiamo raggiunto nel capoluogo siciliano un importante risultato, che premia la nostra strategia di operare collegamenti comodi, veloci e diretti dallo scalo verso un ventaglio di destinazioni ampio e diversificato'.