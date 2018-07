Sfruttamento migranti, 8 indagati

Sfruttavano i minori stranieri non accompagnati ospiti della loro struttura, li reclutavano per farli lavorare a stipendi da fame in pizzerie o nei campi, a Borgetto, nel Palermitano. E' l'accusa contestata a otto indagati a cui la polizia ha notificato la misura dell'interdizione dall'esercizio di attività nel settore alberghiero e della ristorazione, nel settore delle attività agricole e dell'accoglienza dei minori. Alcuni ragazzi lavoravano nei campi per 12 euro al giorno. L'indagine, condotta dalla sezione di polizia giudiziaria in servizio alla Procura presso il Tribunale per i Minorenni di Palermo, nasce da accertamenti sulle precarie condizioni di vita in cui si trovavano alcuni minori stranieri non accompagnati, ospiti della comunità "New River di Borgetto (PA), gestita dalla cooperativa sociale EsseQuadro, di Firenze e rappresentata e amministrata da Andrea Meli, che è tra gli indagati. e intercettazioni telefoniche, poi confermate dalle testimonianze dei ragazzi ascoltati in presenza di psicologi, hanno accertato diversi episodi di sfruttamento dei minori.