Rogo davanti a centro d'accoglienza

(ANSA) - PALERMO, 30 LUG - Qualcuno in nottata ha appiccato le fiamme, nel quartiere palermitano di Borgo Nuovo, all'automobile di un operatore del centro d'accoglienza per migranti di via Prizzi. La vettura era parcheggiata davanti alla struttura e nelle vicinanze c'erano cumuli d'immondizia, anche questi raggiunti dalle fiamme. L'intervento dei vigili del fuoco ha evitato il propagarsi del rogo nell'ala dell'edificio in cui dormono le donne. Non si registrano feriti. Sull'accaduto indaga la polizia. Il proprietario dell'auto è un italiano.