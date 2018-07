Droga: 6 kg cocaina in casa, arrestata

(ANSA) - CATANIA, 30 LUG - Una donna di 35 anni, moglie di un noto pregiudicato, è stata arrestata da carabinieri della compagnia Piazza Dante di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti. Durante una perquisizione nella sua abitazione, nell'armadietto dei vestiti delle figlie minorenni, in un apposito scomparto nascosto, militari dell'Arma hanno trovato oltre sei chilogrammi di cocaina divisa in panetti. La droga, secondo stime degli investigatori, avrebbe avuto al 'dettaglio' un valore di oltre mezzo milione di euro. La donna, in attesa della direttissima, è stata posta agli arresti domiciliari.

(ANSA).