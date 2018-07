Senegalese picchiato, c'è odio razziale

(ANSA) - PALERMO, 29 LUG - Lesioni personali aggravate dall'odio razziale: è il reato contestato all'operaio di 34 anni accusato di avere aggredito e insultato il ragazzo senegalese di 19 anni mentre stava lavorando in un bar a Partinico (Pa).

L'uomo è stato denunciato dai carabinieri dopo che diversi testimoni hanno confermato che era tra coloro che colpiva il giovane straniero, che vive in una comunità. "Vattene nel tuo paese, sporco negro", gli hanno urlato come ha riferito la vittima ai militari.