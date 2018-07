Wellber nuovo direttore musicale Massimo

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - Dal primo gennaio 2020 Omer Meir Wellber sarà il nuovo direttore musicale della Fondazione Teatro Massimo di Palermo. L'attuale direttore musicale, Gabriele Ferro, continuerà il suo percorso con il Teatro Massimo nel ruolo di direttore onorario a vita.

Il presidente della Fondazione Leoluca Orlando, il sovrintendente Francesco Giambrone e il maestro Gabriele Ferro si sono recati ieri a Monaco in Baviera per incontrare il maestro Omer Meir Wellber e sancire l'accordo, per il quale già da mesi erano in corso contatti. Al termine dell'incontro Orlando, Giambrone e Ferro hanno assistito alla Bayerische Staatsoper alla rappresentazione de Les vpres siciliennes di Giuseppe Verdi sotto la direzione di Wellber, in occasione dell'Opernfestspiel e del teatro bavarese.

Per il sovrintendente Francesco Giambrone la scelta di Omer Meir Wellber contribuisce a delineare un progetto culturale di grande respiro. "Con Wellber ho iniziato a discutere di alcuni progetti molto importanti",dice.