Vendeva gasolio agricolo, denunciato

(ANSA) - CATANIA, 27 LUG - Militari della guardia di finanza del comando provinciale di Catania hanno denunciato il titolare di un distributore stradale di carburante del quartiere Nesima che erogava alla sua clientela gasolio agevolato destinato a mezzi agricoli, sequestrandone 2.000 litri. A 'tradire' il benzinaio la colorazione "verde alizarina" del carburante, caratteristica che contraddistingue il gasolio destinato ai mezzi agricoli soggetto ad una tassazione inferiore rispetto a quello per le autovetture. Il gestore, denunciato alla Procura per "sottrazione al pagamento dell'accisa sugli oli minerali", rischia la reclusione da sei mesi a tre anni e una multa il cui importo può essere da 2 a 10 volte il valore dell'imposta evasa e comunque non inferiore a 7.746 euro. Dall'inizio dell'anno le Fiamme gialle di Catania hanno controllato oltre 30 tra impianti di distribuzione e depositi rilevando più di 10 mila euro di tributi evasi e sequestro oltre 3 mila litri di carburanti. (ANSA).