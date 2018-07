Investe moglie per errore,morta la donna

(ANSA) - PALERMO, 27 LUG - Giovannina Miliano, 84 anni, è morta all'ospedale Civico di Palermo dopo essere stata investita accidentalmente dal marito. E' successo a Blufi (Pa). L'uomo di 84 anni per errore ha investito la moglie mentre faceva retromarcia nel vialetto di casa. Non si è accorto della presenza della donna che stava chiudendo il cancello.

Trasportata in elisoccorso in codice rosso all'ospedale Civico di Palermo, è morta in serata per le troppe ferite riportate nell'incidente. Sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Petralia Sottana che stanno conducendo le indagini coordinate dalla procura di Termini Imerese.