A Ortigia festival suoni contemporanei

(ANSA) - SIRACUSA, 27 LUG - Un concerto di Lee Scratch Perry, figura importante della musica giamaicana, sarà domani 27 luglio il momento centrale delll'Ortigia Sound System, festival che trasforma il centro storico di Siracusa in un teatro della ricerca sonora e artistica contemporanea. Lee Scratch Perry, cantante e musicista, ha collaborato sin dagli albori del reggae con la maggior parte degli artisti giamaicani, anticipandone spesso evoluzioni e tendenze.

In programma anche gli Hot Chip, band di musica elettronica nata all'inizio degli anni 2000 in Inghilterra che vanta nomination ai Mercury Prize e ai Grammy Awards.Il loro "Hot Chip Magamix" rappresenta un'ulteriore prova di versatilità tratto distintivo della band inglese. Questa quinta edizione il festival, che si concluderà il 29 luglio, rende omaggio alla tradizione delle feste siciliane scegliendo quella dei Giudei della Settimana Santa di San Fratello (Messina). E' una celebrazione che mescola identità etniche, politiche e spirituali tramandate da millenni.(ANSA).