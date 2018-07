"Festival Musica Mediterranea" a Gangi

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - Tutto pronto a Gangi, comune delle Madonie in provincia di Palermo, per la prima edizione del "Festival della Musica Mediterranea" l'evento organizzato dall'Associazione ArsMusicae che si terrà al Foro Boario venerdì 27 e sabato 28 luglio. Si comincia venerdì sera con due band: i Malanova e la Municipale Balcanica. Sabato sarà la volta di due gruppi di musica popolare mediterraneo, i Lautari e le Ninfe della Tammorra. Non solo musica. I due giorni di Festival saranno animati da stand espositivi con artigianato locale ed un'ampia area dedicata al food e bevarage, il tutto a partire dalle 18, orario di apertura dei cancelli. I concerti, sia venerdì che sabato, cominceranno alle ore 21. L'evento è organizzato con il sostegno del Comune di Gangi, della Bcc Mutuo Soccorso, DrikHouse e DreankEat. Biglietti acquistabili al botteghino allestito all'ingresso del Foro Boario, oppure online attraverso il sito www.arsmusicae.eu