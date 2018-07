Enogastronomia: ecco "SemioFood", per migliore comunicazione

(ANSA) - PALERMO, 26 LUG - L'associazione italiana di studi semiotici ha organizzato il premio "SemioFood" per la migliore comunicazione di brand delle aziende siciliane nel settore dell'enogastronomia.

Con questo premio, l'Aiss, che quest'anno terrà a Palermo il suo congresso annuale, intende valorizzare "la cultura e la comunicazione del gusto premiando le strategie di brand e le forme pubblicitarie delle aziende che meglio hanno saputo raccontare i prodotti, le tradizioni e i sapori del mondo culinario in Sicilia". Possono partecipare al premio le aziende enogastronomiche, con sede legale e/o impianti produttivi in Sicilia, il cui marchio sia fortemente legato al territorio e alla cultura siciliana del gusto, proponendone anche una versione rinnovata e composita. A essere valutata sarà la comunicazione di brand pianificata e realizzata negli ultimi cinque anni su uno o più mezzi: Tv, radio, affissione, stampa, ma anche web, social e altri canali non convenzionali che presuppongono specifiche forme comunicative, includendo progetti di identità visiva e di comunicazione integrata, nonché packaging e merchandising.

Il premio "SemioFood" sarà assegnato ad una sola azienda vincitrice, sulla base della valutazione della giuria, composta da studiosi e professionisti della comunicazione, che "giudicherà tra le proposte ricevute quella che si distinguerà per strategia di brand, coerenza comunicativa, qualità tecnica e, in generale, per la capacità di raccontare e promuovere efficacemente il cibo e l'esperienza gastronomica oggetto di comunicazione". (ANSA).