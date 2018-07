Cucinotta, 50 anni felici, amo me stessa

(ANSA) - ROMA, 26 LUG - Cannoli siciliani e carretti, caponata e pasta alla norma, limoni e cassatine, Maria Grazia Cucinotta alla boa dei 50 anni la prende con ironia: "mizzica sono 50" e festeggia "con gli amici che mi hanno accompagnato fin qui" con un party che vuole essere un felice trionfo della sua sicilianità, delle sue radici.

L'attrice messinese, nata il 27 luglio 1968, poco più che ventenne diventata testimone per sempre nel mondo di Massimo Troisi e del Postino di Michael Radford, è uno dei personaggi più amati dello spettacolo italiano, esuberante e sorridente.

"Sono felice, la cifra tonda non mi spaventa - dice in un'intervista all'ANSA la Cucinotta - inutile lottare contro il tempo che passa, vivo bene o meglio cerco di farlo, ogni minuto.

Non dico sia una ricetta ma è il modo di prendere la vita, le difficoltà che incontriamo. Ho 50 anni, mi sento 'saggia' e 15enne al tempo stesso. Dopo che magari hai passato anni a farti amare dagli altri cominciare ad amare noi stessi è un buon nuovo inizio".