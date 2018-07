Hotel Villa Igea e Palme ad Algebris

(ANSA) - PALERMO, 25 LUG - L'hotel Villa Igea e il Grand Hotel et des Palmes di Palermo sono stati aggiudicati all'asta alla società Algebris di Davide Serra. Lo conferma la società di gestione del risparmio specializzata nel settore finanziario globale con sedi a Londra, Boston, Singapore, Milano e Lussemburgo. L'aggiudicazione è avvenuta lunedì scorso, dopo altre aste andate a vuoto. Villa Igiea va ad Algebris per di 23,2 milioni di euro, mentre il Grand Hotel et des Palmes è stato acquistato per 12 milioni di euro. I due hotel a 5 e 4 stelle sono stati aggiudicati con un ribasso rispetto all'ultima asta deserta, allora la richiesta era di 28 e 12,6 milioni di euro. L'ultimo proprietario era stato il gruppo Caltagirone.