Oltre due kg hashish in casa,2 arrestati

(ANSA) - MAZARA DEL VALLO (TRAPANI), 24 LUG - Due mazaresi, L. V. B., di 21 anni, e C. I., di 29, sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione di sostanze stupefacenti. Dopo avere notato un via vai dalle loro abitazioni, i poliziotti, nel corso di perquisizioni domiciliari, hanno sequestrato al primo 16 panetti di hashish per un peso di 1,600 kg e al secondo 5 panetti di hashish per un peso di mezzo Kg. Dopo l'arresto e in attesa del giudizio direttissimo i due sono stati portati ai domiciliari.