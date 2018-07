Migranti iracheni giunti in barca a vela

(ANSA) - SIRACUSA, 24 LUG - Erano su una barca a vela partita dalla Turchia e sono stati rintracciati dalle forze dell'ordine 33 iracheni (18 uomini, 6 donne e 9 bambini) sbarcati la scorsa notte a Fontane Bianche, località balneare di Siracusa. Alle 3 alcune pattuglie di polizia e guardia di finanza hanno rintracciato i migranti dopo l'allarme lanciato verso la mezzanotte su un probabile sbarco. I migranti avrebbero viaggiato per sette giorni. Secondo le testimonianze sulla barca vi sarebbero state una cinquantina di persone. Il pattugliatore Stanisci da Pozzallo e la Guardia Costiera hanno iniziato le ricerche della barca che è stata intercettata al largo con a bordo tre scafisti. Uno ha i capelli rossi come avevano descritto gli stessi iracheni che sono stati accompagnati al porto commerciale di Augusta per le procedure di identificazione.