Incendi in Sicilia, pompieri in azione

(ANSA) - PALERMO, 24 LUG - Continuano a divampare incendi in diverse zone della Sicilia. Un rogo è divampato nella notte a San Martino delle Scale, nel comune di Monreale (Pa). Secondo una prima ricostruzione dei vigili del fuoco, le fiamme sono partite da alcuni materassi abbandonati e bruciati nella zona di Piano Geri e si sono propagate per diversi ettari di macchia mediterranea. Alcune abitazioni sono state fatte evacuare All'alba un Canadair è decollato dall'aeroporto di Trapani e sta effettuando lanci di acqua. Un incendio si è sviluppato, ieri, attorno al bosco di Santo Pietro, nel calatino, al confine tra le province di Ragusa e Catania. I vigili del fuoco, la forestale e i volontari sono intervenuti da tutta la provincia, con diverse squadre, per tentare di domare le fiamme. I vigili del fuoco del comando provinciale di Catania, invece, sono al lavoro per spegnere una decina di incendi divampati tra la città e la provincia. Altre cinquanta richieste di intervento per il momento risultano in attesa.