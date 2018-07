Duplice tentato omicidio, arresto

(ANSA) - AGRIGENTO, 23 LUG - James Burgio, 26 anni, di Porto Empedocle (Ag), è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto dalla Squadra mobile di Agrigento. Il giovane, che è ritenuto l'autore del tentativo di omicidio di sabato sera al porto empedoclino, si è presentato in questura accompagnato dagli avvocati Alfonso Neri e Salvatore Pennica. I poliziotti gli hanno contestato il duplice tentativo di omicidio e il porto abusivo di arma. Burgio - secondo l'accusa - avrebbe prima avuto, su un peschereccio, un'accesa discussione per futili motivi con il pescatore Angelo Marino, passando poi alle minacce e poi sparando un colpo di pistola alla gamba. Burgio è indiziato anche del tentativo di omicidio contro l'armatore del peschereccio. Stando all'accusa, pare che il ventiseienne empedoclino avrebbe impugnato l'arma anche contro l'armatore cercando di sparargli. Ma i colpi non sono partiti perché la pistola si sarebbe inceppata per ben due volte.