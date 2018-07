Partorisce su elipista a Vulcano

(ANSA) - VULCANO (MESSINA) 22 LUG - La scorsa notte una donna del Sri Lanka ha partorito un bimbo sull'elipista di Vulcano, nelle Eolie, mentre attendeva di partire con l'elisoccorso. La donna, che risiede col marito sull'isola, è stata assistita dal medico del presidio sanitario e dal personale dell'elisoccorso con il supporto del personale della Croce Rossa in servizio al 118. La donna era stata accompagnata nella pista di Vulcanello per essere ricoverata in ostetricia e ginecologia a Messina, in modo tale da partorire tranquillamente. In attesa dell'elicottero, però, la situazione è precipitata e il bimbo è venuto alla luce, grazie anche alla professionalità dei sanitari. Il bimbo e la madre con l'elicottero sono stati trasferiti al "Papardo" di Messina.