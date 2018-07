Tennis: Umago, Cecchinato in finale

(ANSA) - ROMA, 21 LUG - Seconda finale stagionale (e in carriera) per Marco Cecchinato, approdato all'ultimo atto del 'Croatian Open", in corso sulla terra rossa di Umago. Il 25enne palermitano, n.27 Atp e terzo favorito del seeding, ha liquidato per 6-2 6-1, in un'ora e sei minuti, l'argentino Marco Trungelliti, n.188 Atp, proveniente dalle qualificazioni. Domani Cecchinato si giocherà il suo secondo titolo del 2018 con l'argentino Guido Pella, n.72 Atp, che ha sconfitto per 6-3 1-6 6-2 l'olandese Robin Haase.