Teatro: Cuticchio verso Roncisvalle

(ANSA) - PALERMO, 21 LUG - Un pellegrinaggio di uomini e di narrazioni, al di là delle differenze di pelle, di razza, di lingua. Il puparo e cuntista Mimmo Cuticchio ha chiamato gli amici artisti e li vuole condurre a Roncisvalle, sulla piana dove, leggenda vuole, caddero Orlando e settanta paladini, trucidati dai saraceni. Il tragitto da Saint-Jean-Pied-de-Port porta verso Ibaeta, al confine tra Francia e Spagna. Si schierano dodici Pari, compreso Cuticchio. Il viaggio inizierà il 26 luglio alle 11 con la parata degli attori/narratori da porta San Giacomo al mercato di Saint-Jean-Pied-de-Port. Il giorno dopo il gruppo si metterà in cammino dal rifugio Orisson verso Roncisvalle. Si continuerà sabato verso il Monastero Itzandegia; l'ultima tappa il 29 luglio, per raggiungere Ibaeta (Puerto de Ibaeta in spagnolo o Col de Roncevaux in francese), il passo sui Pirenei in territorio spagnolo, dove 1240 anni fa avvenne la battaglia. Con Cuticchio, il pupo Francesco, benedetto dal Papa poche settimane fa.