Fotografie: mostra sul giorno matrimonio

(ANSA) - PALERMO, 21 LUG - Centocinquanta immagini in bianco e nero per una galleria di ritratti - e vicende umane inespresse, taciute o sottaciute - dedicata al matrimonio in Sicilia. E' "Il valzer di un giorno", la mostra fotografica, in programma alla Fam Gallery di Agrigento (via Atenea), dal 27 luglio e fino al 9 novembre. Di scena è la Sicilia nascosta, periferica, quella dei paesi più remoti abitati da comunità che Carlisi esplora oltre il recinto delle forme convenzionali entro cui i protagonisti del rito matrimoniale costruiscono da secoli la loro recita. Gli scatti del "narratore" Carlisi, che già Camilleri ha definito "carnali e senza mezze tinte", viaggiano in controtendenza. Lo spiega bene Tano Siracusa, fotografo: "Non c'è traccia della staticità, della concettosità, di quel tono anemico che sembrano dominare in tanta parte della fotografia contemporanea".