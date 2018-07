Musica in piazza Palermo, dirige Bushkov

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - Serata di musica in piazza Ruggero Settimo sabato prossimo, alle 21, col concerto dell'Orchestra Sinfonica Siciliana diretta dal russo Evgeny Bushkov. Solisti: alla marimba Luca Valenza, al pianoforte, Stephen Vaglica.

In programma vi sono: Marimba Spiritual di Miki Minoru, Arlesienne suite n. 1 e n.2 di Georges Bizet e concerto in fa per pianoforte e orchestra di George Gershwin. Con Luca Valenza anche i percussionisti Alfonso Rizzo, Carlo Pisciotta, Vito Vultaggio, Bushkov con un passato di violinista, è vincitore di quattro importanti concorsi internazionali di violino. Dal 2009 è direttore artistico e direttore principale dell'orchestra bielorussa della camera di Stato. Il biglietto unico costa 5 euro e si compra al botteghino del Politeama Garibaldi fino a un'ora prima del concerto.(ANSA).