Corte Conti: manovra correttiva bilancio

(ANSA) - PALERMO, 20 LUG - Il bilancio della Regione siciliana dovrà essere sottoposto ad una "apposita manovra correttiva". Si legge nella relazione del giudice della Corte dei Conti per la Sicilia Francesco Albo, sul rendiconto generale per l'esercizio 2017. Albo ha segnalato nel suo intervento una serie di criticità del documento contabile e ha parlato di un "peggioramento del risultato di amministrazione rispetto al 2016". La relazione descrive anche il "peggioramento della situazione contabile" degli enti locali siciliani questo peggioramento finisce, secondo Albo, per pregiudicare "il mantenimento degli equilibri di bilancio"