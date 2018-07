Via D'Amelio colorata da pennelli bimbi

(ANSA) - PALERMO, 19 LUG - Via Mariano D'Amelio, 26 anni dopo la strage che uccise il procuratore aggiunto Paolo Borsellino e gli agenti della polizia di Stato Agostino Catalano, Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina, e distrusse strada auto e palazzi, si è trasformata in un ''campus'' per bimbi con attività ricreative, giochi, letture con l'iniziativa ''Coloriamo via D'Amelio'' in occasione dell'anniversario dalla strage. Centocinquanta bambini di sei scuole hanno partecipato anche a laboratori nell'ambito del progetto 'Lo sport è un diritto per tutti'. Tra i bambini si vedono le sagome del ministro dell'Istruzione ministro dell'Istruzione Marco Bussetti, del sindaco Leoluca Orlando, e di Rita Borsellino. ''Verità e giustizia - ha detto il ministro - sono valori importanti per la vita dell'uomo. A questi si aggiunge la ricerca della libertà personale. Ricordiamo oggi questa tragedia che ha un valore simbolico forte che vuole trasmettere ai ragazzi dei valori importanti''.